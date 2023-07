Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono finiti al centro di una nuova polemica. Secondo alcuni fan, che hanno analizzato bene i loro comportamenti, i teatrini che fanno sui social sarebbero dettati dal dio denaro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella polemica

Dopo l’ennesima lite, è tornato il sereno tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. Secondo alcuni fan, che hanno osservato bene il loro comportamento dalla fine del GF Vip ad oggi, i teatrini che portano in scena sui social sono legati ad una questione di visibilità. Pare, infatti, che le liti fruttino alla coppia ben 30mila euro al mese.

Oriana e Daniele: 30mila euro al mese per litigare

L’influencer Chiara Mariani ha condiviso su TikTok un video in cui analizza il comportamento di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La ragazza ha dichiarato:

“30 mila euro al mese. Questa sarebbe la cifra che, secondo alcuni esperti del web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si porterebbero a casa per mettere in piedi i loro teatrini. Mi spiego meglio. Da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip Daniele e Oriana sono stati tra le coppie più discusse e più chiacchierate. Questo perché la loro relazione non è stata rose e fiori, ma piena di alti e bassi e soprattutto litigate. Tramite queste scenate plateali attirano sui loro profili decine di follower. E, se ci fate caso, dopo l’indizio di un ritorno o una discussione, ci piazzano gli sponsor“

Oriana e Daniele non replicano alla polemica

In sostanza, la polemica su Oriana e Daniele è nata perché, secondo la teoria spiegata dalla tiktoker, le loro liti non sono altro che un modo per guadagnare bei soldini. E’ bene sottolineare che non abbiamo alcuna certezza che prendano 30mila euro al mese per questo motivo. Si tratta di semplici indiscrezioni e come tali vanno lette. Per il momento, la Marzoli e Dal Moro non hanno replicato alle accuse.