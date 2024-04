Europee, Corazza: "Europa al bivio, 81% cittadini ritiene voto importante"

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l'81% degli intervistati ritiene il voto alle elezioni europee particolarmente importante per il contesto in cui siamo. Abbiamo un'Europa al bivio, sempre più schiacciata da regimi autoritari...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l'81% degli intervistati ritiene il voto alle elezioni europee particolarmente importante per il contesto in cui siamo. Abbiamo un'Europa al bivio, sempre più schiacciata da regimi autoritari, sempre più vittima di disinformazione, e quindi il primo messaggio che dobbiamo dare è andare a votare". Così Carlo Corazza, direttore dell’ufficio in Italia del Parlamento europeo, in occasione della presentazione delle attività della campagna istituzionale per promuovere la partecipazione al voto dell'8 e 9 giugno presso lo Spazio Esperienza Europa David Sassoli a Roma.

"Una democrazia forte, vibrante, vede una larga partecipazione – aggiunge Corazza – Lanceremo una serie di iniziative a cominciare dal 9 maggio, Festa dell'Europa, tra cui un evento sull'identità e il futuro dell'Ue e una festa-concerto dove verranno letti dei brani sull'integrazione europea e sulla democrazia, come il discorso di Pericle. Alla fine con tutti gli artisti presenti spingeremo un bottone che darà il via all'illuminazione di tutti i siti iconici della storia e della cultura europea in tutta Italia".

"I giovani sono il nostro primo target – dice ancora Corazza – Qui ad Esperienza Europa organizzeremo dei dibattiti con i leader politici che risponderanno ai giovani i quali votano la prima volta su qual è la loro ricetta, se vogliono un'Europa più forte, più federale, oppure pensano sia meglio tornare allo Stato-nazione".