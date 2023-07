Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo l’ennesima litigata, sono riusciti a chiarirsi. L’ex Vippone, però, si è scagliato contro alcuni ex compagni d’avventura. Cosa è successo davvero durante la vacanza in Sardegna?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono chiariti

Con una diretta su Twitch, Daniele Dal Moro è tornato a parlare di quanto accaduto con Oriana Marzoli durante la vacanza in Sardegna. Il soggiorno non è andato come speravano, tanto che si sono lasciati. A distanza di qualche giorno, si sono chiariti, ma lui ha qualcosa da dire contro gli ex gieffini.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Daniele ha dichiarato:

“Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora. Però per quanto riguarda altre persone vi dico solo una cosa, ma con la più grande sincerità. Non dico nulla su loro perché me l’ha chiesto Oriana, perché se fosse per me vi assicuro che parlerei. Perché io ho questo difetto qua, io sono una persona molto buona, sono buono. Il problema è che quando mi arrabbio sbotto, avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco quello sono io. Credo che l’amicizia non sia una parola, ma che un amico dimostra di esserlo con i gesti”.

Con chi ce l’ha Daniele Dal Moro?

Dal Moro non ha fatto i nomi degli ex gieffini perché gliel’ha chiesto Oriana, ma non è difficile capire la loro identità. Basta guardare chi erano gli ex Vipponi che stavano con loro in Sardegna. Daniele ha concluso: