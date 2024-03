Ornella Vanoni non ha più tanti soldi: li ha persi tutti per colpa delle fregature e della solitudine.

Ornella Vanoni ha fatto una confessione del tutto inaspettata sui soldi. La cantante non è ricca, anzi. Non è milionaria e molte delle sue ricchezze le ha perse perché la “fregavano“.

Ornella Vanoni: la confessione inaspettata sui soldi

Intervistata dal Corriere della Sera, Ornella Vanoni ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. La cantante non è ricca come si potrebbe immaginare: ha perso quasi tutte i suoi soldi perché in molti si sono approfittati di lei.

Ornella Vanoni ha perso molti soldi

Ornella Vanoni ha raccontato:

“I soldi li ho sempre persi tutti. Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine”.

Ornella Vanoni e il peso della solitudine

La Vanoni ha confessato di aver perso tutti i soldi perché sempre sola nel fare scelte importanti. Ha dichiarato: