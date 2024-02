Ornella Vanoni asfalta Mara Venier per la conduzione dello speciale di Sarem 2024: la reazione di Fabio Fazio.

Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, Ornella Vanoni, da sempre schietta e diretta, ha criticato i modi di fare di Mara Venier. Fabio Fazio è stato costretto a correre ai ripari, mandando la pubblicità

Ornella Vanoni critica Mara Venier: il motivo

Ornella Vanoni, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, ha commentato lo speciale del Festival di Sanremo 2024 condotto da Mara Venier su Rai1. La cantante, senza troppi giri di parole, ha ammesso che non apprezza il modo di fare della conduttrice, specialmente quando “ama tutti”.

Le stoccate di Ornella Vanoni

La Vanoni ha dichiarato:

“Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. (…) Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti“.

Ornella Vanoni critica Mara Venier: la reazione di Fabio Fazio

Davanti alle parole di Ornella Vanoni su Mara Venier, Fabio Fazio è stato costretto a correre ai ripari. Visibilmente imbarazzato, ha esclamato: “Ne parlerei dopo la pubblicità. Pubblicità!”. Ovviamente, al rientro in studio dopo i consigli per gli acquisti, il conduttore di Che tempo che fa non ha ripreso l’argomento.