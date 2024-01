Ornella Vanoni su Rosanna Fratello

Per chi non lo sapesse, ieri sera, domenica 28 gennaio 2024, è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa su TV8. Proprio qui, tra i tanti ospiti di Fabio Fazio, c’è stata anche Ornella Vanoni. La cantante ha fatto una serie di dichiarazioni su Rosanna Fratello. Quest’ultima, evidentemente, è venuta a conoscenza di quanto detto dalla sua collega ed ha deciso di replicare.

La replica di Rosanna Fratello

La pronta risposta di Rosanna Fratello è quindi giunta in un lungo post che ha condiviso sulla sua pagina di Facebook. Cosa avrà scritto?

Le parole di Rosanna Fratello

Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a “che tempo che fa”. Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo “sono una donna non sono una santa”. Il mio pubblica sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con “Strehler’, io come protagonista femminile in “sacco e Vanzetti”, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva quella di Biancaneve!!!

Questo quanto scritto dalla ex gieffina in replica sul social.