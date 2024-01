Rosanna Fratello ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata a Loretta Goggi. Tra le due, a quanto pare, ci sono delle incomprensioni mai chiarite. Alfonso Signorini sta pensando ad un confronto al GF?

GF: Rosanna Fratello lancia una frecciatina a Loretta Goggi

Una frecciatina che non è passata inosservata, quella che Rosanna Fratello ha lanciato a Loretta Goggi. La cantante e Stefano Miele stavano ascoltando le canzoni scelte dal GF per animare un po’ gli animi della Casa, quando è stata trasmessa Maledetta Primavera. Mentre lo stilista è apparso entusiasta, la cantante ha sganciato un commento al vetriolo.

Loretta Goggi il top? No: parola di Rosanna Fratello

Appena è partita Maledetta Primavera, Stefano ha esclamato: “E lei? Top“. Rosanna, per niente d’accordo, ha tuonato: “No“. La replica della Fratello è stata glaciale, tanto che Miele non si è azzardato ad aggiungere altro. I fan del GF, però, non hanno ignorato la frecciatina, svelando vecchi malumori tra le due cantanti.

Rosanna Fratello e Loretta Goggi: vecchi malumori

Stando a quanto ricostruito dai fan sui social, lo scorso anno Rosanna e Loretta hanno avuto una lite a distanza degna di nota. Durante una puntata di Tale e Quale Show, la Goggi aveva così commentato l’esibizione di Pamela Prati che imitava proprio la Fratello: “Non hai il suo stesso vibrato, tipico della cantante“. La gieffina, in un’intervista a TG24, aveva replicato: “In diretta commentava il mio vibrato, ma io non ce l’ho, non lo avevo prima e non ce l’ho nemmeno adesso. Giudicasse i concorrenti, non me. Lei ha una vocalità anonima. A me sembra tutta gelosia“. La Goggi, neanche a dirlo, non aveva incassato in silenzio e durante la diretta successiva di Tale e Quale aveva esclamato: “Ho una voce squillante, come dice Rosanna Fratello ho una voce anonima“.