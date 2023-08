Gf, Loretta Goggi: "Se diventa altro, ha ancora senso?"

In una lunga riflessione Loretta Goggi ha criticato la svolta del Grande Fratello: "Se era trash. perchè non ci hanno pensato prima?"

All’inizio della nuova versione del Grande Fratello manca pochissimo, eppure non ha ancora convinto tutti. Questo è il caso della cantante e giudice di “Tale e quale show”, Loretta Goggi. L’artista, in una lunga intervista rilasciata alla testata “La Repubblica”, ha toccato diversi temi e non solo dedicati alle novità in casa Mediaset.

Gf, la critica di Loretta Goggi sul reality di casa Mediaset

In merito ai cambiamenti che stanno riguardando il Grande Fratello, Loretta Goggi ha mostrato una certa perplessità, tanto da evidenziare che togliere tutto il trash dal reality, potrebbe non essere la giusta soluzione: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

La cantante ha fatto poi una riflessione particolarmente significativa su quanto sia cambiato il ruolo della donna in televisione in questi ultimi decenni: “Ora le donne si sono prese la scena: ma una volta era tutto: “Corrado con”, “Pippo Baudo con”. Eravamo di contorno. Io le mie soddisfazioni me se le sono prese, la prima donna a condurre il festival di Sanremo, a fare il quiz. Nessuno credeva in me e sono arrivata seconda a Sanremo con Maledetta primavera, che è un successo.”

Su Giorgia Meloni: “Le famiglie hanno il diritto di essere libere”

Non ultimo Loretta Goggi ha dedicato uno spazio alle due figure femminili che sono arrivate ai vertici del mondo politico italiano, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Sulla prima ha dichiarato: “Fa politica da sempre. Però sui diritti io non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra”.

Non meno critica è stata nei confronti della segretaria del Partito Democratico. Di quest’ultima Loretta Goggi ha osservato: “Non la capisco tanto quando parla. Poi basta attaccare l’avversario. Non si può solo essere contro, vanno bene l’opposizione e le critiche ma io direi di partire dai progetti. Fare le cose e poi criticare gli altri mi sembra meglio.”