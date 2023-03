Benedetta Primavera, siparietto "sexy" tra Loretta Goggi e Mara Venier: cosa è successo

La signora della domenica Mara Venier è stata una degli ospiti di Loretta Goggi nello show “Benedetta Domenica”. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 24 marzo, le due dive della televisione italiana hanno avuto modo di ricordare i bei tempi della gioventù e del passato. Ad un certo punto tra le due conduttrici c’è stato un siparietto dai toni “hot”. La conduttrice di Domenica In si è anche improvvisata attrice di film horror: l’effetto è stato a dir poco esilarante.

Benedetta Primavera, siparietto “hot” tra Loretta Goggi e Mara Venier

Loretta Goggi e la sua ospite Mara Venier hanno parlato di come non abbiamo fatto uso di “ritocchi”. Ad un certo punto la conduttrice di Domenica In ha osservato: “Io senza seno eh? Il mio è vero…”. Loretta Goggi ha replicato: “Ma anche il mio lo è”. Mara Venier ha infine rimarcato: “Ho visto che ha buttato l’occhio e allora ti dico guarda che è vero! Sono dei doni del Signore“.

Mara Venier, attrice di film horror…

Dopo che è stato fatto vedere uno spezzone tratto da “La bambola”, Loretta Goggi ha fatto una proposta molto particolare a Mara Venier ossia quella di inscenare un thriller, la cui regista sarebbe stata lei stessa. Mara Venier ha finto in particolare di essere una donna che in camera da letto ha sentito un rumore molto sospetto: “Ti guardi intorno e cosa fai?”, ha chiesto Loretta Goggi. Non si è fatta attendere la replica di “zia Mara”: “Scappo”, infine la reazione della conduttrice di Benedetta Primavera: “Che scappi! Ti guardi a destra e poi a sinistra, e poi ancora a destra e poi ancora a sinistra!”.