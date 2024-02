Ghali, Mara Venier legge a Domenica In comunicato dell'ad Sergio: le reazioni

Attorno alle parole pronunciate da Ghali sul palco del teatro Ariston durante la finale del Festival di Sanremo 2024 sta esplodendo un vero e proprio caso, tanto da aver portato l’ambasciatore Alon Bar a scrivere un tweet aspramente critico sulla vicenda su X. Alla luce di ciò, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto leggere alla conduttrice di Domenica In un comunicato nel quale è stata presa una chiara posizione a sostegno di Israele.

Ghali, il comunicato dell’ad Sergio: “La mia solidarietà al popolo di Israele”

Nel frattempo, l’amministratore delegato Sergio, nel corso della diretta di Domenica In di domenica 11 febbraio ha scritto: “Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta”.

Non si è fatta attendere la reazione della conduttrice Mara Venier che si è unita alla posizione di Roberto Sergio: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio”.

La replica di Ghali: “Sempre parlato di questo fin da quando ero bambino”

Intanto il cantante Ghali ha ribadito la sua posizione affermando ancora una volta ciò che era stato espresso al termine dell’esibizione del brano portato in gara: “Ho sempre parlato di questo fin da quando sono bambino, non è dal 7 ottobre e internet può documentare. Questa cosa va avanti già da un pò. La gente ha sempre più paura di dire ‘stop alla guerra e stop al genocidio’ e il fatto che lui dica così non va bene, continua questa politica del terrore. Le persone sentono che vanno a perdere qualcosa se dicono ‘viva la pace’ e non deve succedere. L’Italia porta valori completamente opposti. Ci sono dei bambini di mezzo”.

Lo sfogo di Mara Venier dopo l’intervento di Dargen D’Amico

Non è stata l’unica polemica che ha segnato il post festival di Sanremo. Anche Dargen D’Amico che ha gareggiato con il brano “Onda alta” si è ritrovato ad esprimere una posizione “scottante” pro-immigrazione: “Quello che gli immigrati immettono nelle casse dello Stato per pagarci le pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che andrebbero raccontate”. È stato a quel punto che Mara Venier si è ritrovata a liquidare l’artista. In sottofondo si è poi in qualche modo sfogata: “Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio tornare più”.