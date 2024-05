Jobs Act: Guerini, 'se fossi Schlein non firmerei referendum Cgil'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "No, non li firmerei ma non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare la nostra segretaria”. Così Lorenzo Guerini a 'L’Attimo Fuggente' su radio Giornale Radio quando gli viene chiesto se firmerebbe il referendum Cgil sul Jobs Act se fo...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "No, non li firmerei ma non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare la nostra segretaria”. Così Lorenzo Guerini a 'L’Attimo Fuggente' su radio Giornale Radio quando gli viene chiesto se firmerebbe il referendum Cgil sul Jobs Act se fosse al posto di Elly Schlein. E al suo posto avrebbe candidato Marco Tarquinio e Cecilia Strada? "Per fortuna non sono io il segretario del Pd e penso che non lo sarò mai”.