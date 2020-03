Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero trascorrendo insieme la quarantena, lontani da occhi indiscreti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Da quando l’influencer e Andrea Iannone hanno ufficializzato la loro separazione le voci su un ritorno di fiamma tra l’ex gieffina e il DJ veronese si sono fatte sempre più insistenti, e c’è chi sostiene che i due starebbero trascorrendo nella stessa casa il periodo di quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Sui social si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra i Damellis: Gabriele Parapiglia ha confermato che starebbero trascorrendo insieme la quarantena, e c’è anche chi dice di averli visti allenarsi dal balcone di casa propria. Insomma, il gossip infiamma i social, ma per il momento non è giunta ancora conferma da parte dei due interessati.

Solo recentemente Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno annunciato la loro rottura, giunta a meno di un anno dall’inizio della relazione.

Il pilota ha anche scritto un post in cui sembrava mandare un evidente frecciatina all’influencer, segno che tra i due le cose non siano finite per il meglio. Che sia la prova di un ritorno di fiamma tra Giulia e Damante?

Per quanto riguarda il Dj veronese dopo la rottura da Giulia De Lellis era stato paparazzato in compagnia di ragazze più o meno note del piccolo schermo, ma secondo indiscrezioni i suoi pensieri sarebbero stati ancora rivolti a Giulia che, com’è noto, alla vicenda della loro rottura ha anche dedicato un libro (Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza).