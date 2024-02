Isola dei Famosi, tante novità

L’Isola dei Famosi sta finalmente per tornare in onda. In questi ultimi giorni si stanno susseguendo davvero tante notizie che riguardano il reality show che si svolge in Honduras. Sappiamo che Vladimir Luxuria condurrà il programma al posto di Ilary Blasi e che Sonia Bruganelli sarà l’opinionista in studio. Ma cosa si sa, invece, sull’inviato? Resterà Alvin? A quanto pare no…

Isola dei Famosi senza Alvin

Sembra proprio che questa nuova edizione dell’Isola de Famosi vedrà protagoniste altre incredibili novità, una vera e propria rivoluzione a cui i fan del noto reality dovranno abituarsi. Stando a quanto si legge su Caffeina Magazine pare che i telespettatori affezionati al programma con i naufraghi dovranno fare a meno di un altro volto amatissimo della trasmissione: Alvin. In Honduras, come inviato, potrebbe non esserci lui.

Chi arriva al posto di Alvin?

Al momento non è chiaro sapere chi effettivamente sostituirà Alvin, anche perché mancano le ufficialità. Si parla però di una possibile inviata donna. Ennesimo punto che porterebbe alla rivoluzione per l’Isola dei Famosi. Secondo TvBlog potrebbe trattarsi di Elenoire Casalegno. Sarà davvero così? A noi non resta altro che attendere le varie conferme per poi informarvi!