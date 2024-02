Altra novità nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo il cambio di conduzione da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, potrebbe arrivare una nuova opinionista: Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli opinionista dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi?

Dopo l’indiscrezione dei possibili quattro naufraghi: Joe Bastianich, Rossella Erra, Alan Friedman e Samuel Peron, arriva anche il nome della seconda opinionista, annunciato da Davide Maggio. Ad aggiungersi a Elena Guernieri dovrebbe esserci Sonia Bruganelli.

Tuttavia, attendiamo notizie in merito dalla diretta interessata, che al momento non ha né smentito né confermato la novità.

Davide Maggio e Sonia Bruganelli nuova opinionista

«Vladimir Luxuria, lasciata la poltrona poiché promossa alla conduzione del reality, avrà con sé in studio Sonia Bruganelli. Ebbene sì, l’ex signora Bonolis “rimbalza” dalla poltrona del Grande Fratello a quella dell’Isola. Così, uscita dalla porta del Grande Fratello (non quella rossa della casa, dove invece potrebbe anche trovarsi a suo agio), Sonia Bruganelli rientra dalla finestra. E che finestra: l’Isola dei Famosi. Cambiare tutto per non cambiare nulla».

Sonia Bruganelli e il ruolo di opinionista

Due anni fa l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato che non sarebbe stata più credibile nel ruolo di opinionista, eppure di lì a poco seguì un nuovo anno da opinionista al Grande Fratello con Orietta Berti, e ora nuovamente in veste di opinionista in un nuovo programma tv.