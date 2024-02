La cantante si è spenta dopo una lunga battaglia contro un sarcoma. La notizia della morte è stata condivisa dalla famiglia su Instagram.

Morta la cantante Cat Janice

“Questa mattina, dalla sua casa d’infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell’amore del suo creatore celeste” hanno scritto i familiari sotto una foto dell’artista. La 31enne originaria di Washington era diventata virale a gennaio di quest’anno dopo aver pubblicato la canzone “Dance You Outta My Head” sulle principali piattaforme di streaming il giorno del suo compleanno, il 19 gennaio. I proventi sarebbero stati dedicati al figlio Loren, di 7 anni, quando lei se ne sarebbe andata. Nel 2019 aveva vinto l’Area Music Award nella categoria Best Rock Artist a Washington, mentre l’anno scorso aveva ricevuto il Robert Allen Award della Fondazione ASCAP.

La malattia

Nel 2021 le era stato diagnosticato un sarcoma, un raro tumore maligno che colpisce ossa e tessuti molli. Il 15 gennaio aveva reso noto che il cancro era progredito, rendendole impossibile anche parlare. Dopo la diagnosi la donna ha continuato a produrre musica e contenuti per i social media nonostante si stesse contemporaneamente sottoponendo ad interventi chirurgici, chemioterapia e radiazioni. Il 22 luglio 2022 ha informato i suoi fan che il tumore era scomparso, trascorrendo quasi un anno in serenità. A giugno del 2023, tuttavia, la peggiore delle notizie, la malattia era tornata e aveva attaccato i polmoni. “I tumori sono praticamente triplicati durante la notte” aveva raccontato a gennaio.

Il ricordo dei familiari

“Siamo eternamente grati per l’affetto che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi” hanno scritto i suoi cari su Instagram, aggiungendo “Cat ha visto la sua musica andare in posti che non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace di sapere che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi“. La famiglia di Cat Janice ha infine fatto sapere che il profilo social sarà curato dal fratello, che si occuperà di gestire anche tutte le altre attività legale alla sua musica.