Una nuova svolta nelle indagini per la morte di Ciccio e Tore, i due bambini trovati morti nel febbraio 2008.

Dopo 18 anni dalla scomparsa di Ciccio e Tore, i due fratellini di Gravina di Puglia, tornano a parlare la madre e la sorella in merito al caso.

La sera del 5 giugno 2006, quando avevano 13 e 11 anni, scomparvero nel nulla dalla città in cui vivevano con il padre e furono ritrovati morti il 25 febbraio 2008, nella cisterna di un rudere abbandonato nel centro del paese di Gravina in Puglia.

La sorella, dei due fratellini morti, Filomena Pappalardi, in un’intervista per Il Corriere del Mezzogiorno, afferma:

«La riapertura delle indagini nel 2012 per noi fu una grande notizia, ma un anno dopo arrivò l’archiviazione perché, secondo i giudici, gli indizi prodotti non erano sufficienti. Adesso però siamo in possesso di prove scottanti che portano alla verità, siamo pronti a portarle in Procura e ci auguriamo che finalmente giustizia sia fatta».