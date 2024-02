Secondo le ultime notizie diffuse in questi giorni, le condizioni di Re Carlo III si sarebbero aggravate a causa del cancro, per tale motivo si parla dell’Operazione Menai Bridge.

Re Carlo III e l’Operazione Menai Bridge, cosa sappiamo?

Come riporta il The Sun:

«L’Operazione Menai Bridge è il nome in codice degli accordi che seguiranno la morte del monarca. Segue l’operazione London Bridge, il piano elaborato negli anni ’60 che è stato innescato quando la regina Elisabetta è morta nel settembre 2022. L’ex ufficiale di protezione reale Simon Morgan ha affermato che la preparazione per l’operazione Menai Bridge inizierà prima piuttosto che dopo».

L’Operazione Menai Bridge e la morte di Re Carlo III, di cosa stiamo parlando?

Il piano Menai Bridge viene progettato per garantire che la transizione del potere avvenga nel modo più agevole possibile, mentre il Paese entra in un lungo periodo di lutto.

I piani delineano come verrà annunciata la morte attraverso vari canali di comunicazione, cosa accadrà durante i giorni di lutto e come si svolgeranno i funerali di stato. Tutto ciò per garantire una transizione graduale del potere senza troppi disagi per i cittadini britannici in lutto.

L’Operazione Menai Bridge e il successore di Re Carlo III

Nel momento in cui il protocollo Menai Bridge verrà attivato, il prossimo Re d’Inghilterra sarà il figlio maggiore di Carlo, il principe di Galles, William, mentre sua moglie Kate assumerà il titolo di regina consorte.