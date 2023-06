Cambiamenti in vista nella prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Patty Pravo è stata chiamata dagli autori come prof di canto. Chi sostituirà?

Amici: Patty Pravo prof di canto

Stando a quanto sostiene Dagospia, la prossima edizione di Amici, in partenza tra settembre e ottobre su Canale 5, vedrà un cast docenti leggermente rivoluzionato. Sembra che Maria De Filippi abbia contattato Patty Pravo come professoressa di canto.

Chi sostituirà Patty Pravo?

Se l’indiscrezione lanciata da Roberto D’Agostino nella rubrica Pillole di Gossip dovesse corrispondere a verità, Patty Pravo dovrebbe prendere il posto di Arisa. Rosalba Pippa, non a caso, ha ammesso proprio qualche giorno fa che vorrebbe dedicarsi soprattutto alla musica.

Amici 2023/2024: la novità è solo Patty Pravo?

E’ bene sottolineare che, per il momento, né Arisa e né tantomeno Patty Pravo hanno commentato l’indiscrezione su Amici. La certezza è una: lo staff di Maria De Filippi è già al lavoro per la nuova edizione del talent. I casting degli allievi sono iniziati, mentre le decisioni sui professori dovrebbero arrivare tra qualche settimana. Di certo, se la Ragazza del Piper dovesse davvero diventare prof di canto, per il programma di Canale 5 sarebbe un grande colpaccio.