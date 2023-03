Patty Pravo: "Ho provato tutte le droghe e sono stata trigama"

Patty Pravo è tornata a raccontarsi senza filtri, dal rapporto con le droghe a quello con gli uomini.

Patty Pravo: la confessione

Patty Pravo ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata a Il Corriere della Sera e ha svelato alcuni inaspettati dettagli sui suoi 5 matrimoni (di cui 3 ritenuti dalla cantante gli unici “veri”), sulla poligamia e sul suo rapporto con gli uomini. In merito al suo ex marito Franco Baldieri ha la cantante ha confessato: “Ci incontrammo e ci riconoscemmo. Passammo la notte insieme, e il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci”. Quanto all’altro ex marito, Riccardo Fogli (che per amor suo lasciò i Pooh) ha invece svelato i motivi per cui la loro storia sarebbe naufragata e ha detto: “Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre”.

La celebre cantante non ha fatto segreto di aver provato poi ogni tipo di droga e ha ammesso: “Le droghe le ho provate tutte tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza. Fu il mio periodo rockettaro. Poi sono andata in America e ho smesso”. Patty Pravo ha scelto di restare single e ha anche ammesso che quello di non aver avuto figli non sarebbe per lei un rimpianto.