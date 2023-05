Anche se l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è finita da poco, si parla già della prossima stagione. Arisa ha parlato del suo probabile ritorno del talent, ma ha ammesso che lo farà ad una condizione.

Intervistata dal settimanale Oggi, Arisa ha parlato del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha vestito i panni di prof di canto nell’ultima stagione e vorrebbe continuare a mantenere il suo posto, ma ad una sola condizione. Rosalba Pippa vorrebbe anche tornare ad occuparsi della sua musica e il ruolo all’interno del talent non le consentirebbe di farlo.

Arisa ha dichiarato:

“Ho voglia di cantare e vorrei farlo in tutto il mondo. Questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all’estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico. […] Sto aspettando di parlare con la produzione di Amici, se mi volgiono ancora dobbiamo trovare una maniera in cui io possa fare anche le mie cose”.