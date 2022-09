Arisa “non è single”, ma nemmeno fidanzata: “E’ innamorata”

Arisa "non è single", ma nemmeno fidanzata: Rosalba Pippa "è innamorata" di un uomo che ha già fatto parte della sua vita.

Da settimane, ormai, Arisa si professa libera come una farfalla. Eppure, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Rosalba Pippa “non è single“, ma “innamorata” di un uomo che ha già fatto parte della sua vita. Chi è?

Arisa “non è single”, ma nemmeno fidanzata

Il giornalista Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi, ha scritto che Arisa “non è single“. A suo dire, anche se Rosalba Pippa sostiene di essere libera come una farfalla ha il cuore impegnato come non mai. La prof di canto di Amici “è innamorata” di un uomo che ha già fatto parte della sua vita.

Chi è l’uomo nella vita di Arisa?

L’uomo che fa battere il cuore di Arisa è Vito Coppola, ballerino che ha conosciuto nel corso della sua avventura a Ballando con le Stelle.

I due hanno fatto coppia fissa per un po’, poi si sono lasciati. La loro relazione ha vissuto parecchi alti e bassi, ma ultimamente entrambi sostenevano di essersi lasciati. La realtà dei fatti, però, sembra molto diversa.

Arisa e Vito Coppola sono ancora una coppia

Dandolo scrive che Arisa è ancora oggi “profondamente legata” a Vito. Pare che la coppia non si sia mai lasciata, ma avrebbe preferito annunciare la rottura.

Non è chiaro il motivo per cui avrebbero preso questa decisione, ma sembra che Rosalba sia follemente “innamorata” di Coppola. Al momento, i due non hanno confermato o smentito il gossip.