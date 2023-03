Pechino Express, l’avvocatessa Alessandra Demichelis nel mirino del web: la fase da brivido sui poveri

L’avvocatessa Alessandra Demichelis, tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, ha scatenato polemiche sul web a causa di alcune frasi pronunciate contro i poveri.

Pechino Express, l’avvocatessa Alessandra Demichelis nel mirino del web

La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda a partire dal prossimo giovedì 9 marzo su Sky Uno e potrà esse vista anche in streaming su NowTv. In attesa del debutto ufficiale del format, Alessandra Demichelis – una delle nuove concorrenti dello show – ha particolarmente attirato l’attenzione su di sé.

Demichelis, avvocatessa di Torino, è diventata famosa sui social con il suo profilo “Dc Legal show” sul quale racconta sistematicamente la sua passione per il lusso. In occasione della nona stagione del reality, la donna gareggia in coppia con Lara Picardi, formando il duo degli “Avvocati”. Già nei giorni scorsi Demichelis era finita nel mirino delle polemiche a causa di alcuni rumors che alludevanto a presunti screzi avvenuti durante le riprese dello show tra la coppia degli “Avvocati” e quella formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Nelle ultime ore, tuttavia, l’avvocatessa ha nuovamente fatto parlare di sé a causa della diffusione di un vecchio video postato sul suo canale TikTok che ha fatto non poco discutere.

La fase da brivido sui poveri

Nel video, che sarebbe stato postato alcuni mesi fa, si sente Demichelis parlare con un amico che afferma: “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”.

A questo punto, l’avvocatessa ha tuonato: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo!”.

Subito dopo, tenta di giustificarsi, affermando: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”.

È a questo punto che la Demichelis ha pronunciato le parole che hanno fatto infuriare il web: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.