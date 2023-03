Roberto Cavalli, lo stilista è diventato padre per la sesta volta a 82 anni

Roberto Cavalli, lo stilista è diventato padre per la sesta volta a 82 anni

Roberto Cavalli, lo stilista è diventato padre per la sesta volta a 82 anni

Per lo stilista Roberto Cavalli è arrivato un fiocco azzurro particolarmente speciale. La compagna Sandra Bergman, ex modella svedese di 38 anni, ha dato alla luce il sestogenito dello stilista. A darne notizia è stato Roberto Alessi, giornalista e direttore della nota rivista di gossip Novella 2000 e la cui copertina dell’ultimo numero è stata mostrata nel corso della diretta di Pomeriggio 5.

Roberto Cavalli, lo stilista è padre per la sesta volta: il nome dell’ultimo figlio è toccante

Roberto Cavalli, sentito dalla testata ha spiegato che nome ha dato all’ultimo figlio e qual è il suo significato. Il racconto è molto toccante. Lo stilista ha scelto infatti di onorare la memoria del padre: “L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”.

Alessi ha poi proseguito su Instagram: “Ed ora in questa famiglia allargata è arrivato Giorgio, un bambino nato dall’amore, figlio di un mio amico speciale che, anche a un’età in cui per altri ogni passione è spenta, vuole ancora amare la vita negli occhi di un bambino. Roberto è un mio amico da trent’anni, la notizia ovviamente mi ha colpito, ma sono con lui e Sandra, soprattutto sono con Giorgio. Benvenuto, Giorgio!”.

Gli altri cinque figli dello stilista

Oltre del piccolo Giorgio, Roberto Cavalli è padre anche di altri cinque figli. Dal primo matrimonio sono nati Tommaso e Cristiana. Dalla modella austriaca Eva Duringer, donna che è diventata la sua seconda moglie nel 1980, ha avuto gli altri tre figli Rachele, Daniele e Robert.