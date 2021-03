È amore folle tra Roberto Cavalli, 80 anni, e Sandra Nilsson, 36 anni.

È amore implacabile tra Roberto Cavalli, 80 anni, e Sandra Nilsson, 36 anni. La differenza di età tra lo stilista e la modella svedese ha scatenato non poche polemiche sul web, ma la coppia non se ne cura e si mostra sui social.

La donna, in questi anni, ha d’altronde dimostrato di avere intenzione di restare a fianco dell’imprenditore della moda, anche nei momenti difficili.

Chi è Sandra Nillson, compagna di Roberto Cavalli

Sandra Nilsson è nata in Svezia il 17 febbraio 1985. Fin da giovanissima, a 14 anni, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Il titolo di Miss Salmin è stato soltanto il primo ottenuto nella sua carriera. Tra gli altri anche quello di Miss UE e di Miss World Bikini Model.

Il più importante, tuttavia, è probabilmente quello conferitole nel 2006, quando fu designata come Donna più bella della Svezia.

La storia d’amore tra la modella svedese e Roberto Cavalli va avanti ormai da molti anni. I due fanno coppia, infatti, almeno dal 2014, in base a quanto riporta la cronaca rosa. I gesti d’affetto in questo periodo non sono mancati. Lo stilista, poco tempo fa, ha anche regalato a Sandra Nilsson l’isola di Stora Rullinger, che si trova proprio in patria della compagna.

Il lembo di terra ha un valore di circa 2 milioni di euro.