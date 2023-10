Home > Video > Pechino Express, tutte le novità della decima stagione Pechino Express, tutte le novità della decima stagione

Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio alla conduzione, nove le coppie in gara. Tutte le novità della decima edizione di Pechino Express al via su Sky e in streaming su Now. Con un viaggio per la Via delle Indie, da Mumbai alla Cambogia.