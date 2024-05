Europee: comitato Avs per notte elettorale a Industrie Fluviali a Roma

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Gli esponenti, i candidati e le candidate di Alleanza Verdi e Sinistra attenderanno i risultati delle elezioni Europee presso il Comitato elettorale situato alle Industrie Fluviali, (via del Porto Fluviale, 35) Roma. E sarà disponibile una sala stampa che sará aperta dalle ore 18 in poi di domenica 9 giugno. Si legge in una nota.