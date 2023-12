Raz Degan: ecco perché è finita con Paola Barale

Raz Degan: "Paola Barale? Non è finita per colpa del gossip"

Raz Degan è tornato a raccontarsi, parlando dei momenti più importanti della sua vita. Tra questi, ovviamente, c’è il grande amore per Paola Barale. Perché la loro relazione è giunta al capolinea?

Intervistato dal Corriere della Sera, Raz Degan si è raccontato un po’. Dagli esordi al successo, passando per i momenti più duri della sua vita: non poteva mancare qualche parola sull’ex compagna Paola Barale. In merito a questa grande storia d’amore, ha dichiarato:

“Non è stato il gossip il punto di rottura: faceva parte del pacchetto. Il nostro amore è durato dal 2002 al 2015. Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e… sono fatti nostri!”.

Solo qualche tempo fa, Paola aveva così parlato al settimanale F di Raz: “Al di là del dolore che quest’uomo mi ha inflitto, rivangare il passato è una cosa che ancora oggi mi fa stare male“.

Raz Degan: l’ultimo momento buio? La guerra

Degan, che oggi vive in un trullo in Puglia, ha vissuto momenti difficili a causa della strage di Hamas. Ha raccontato:

“Ero qui, aspettavo mia sorella Solana dal Messico. Sono state settimane terribili: a quel rave sono stati violentati e bruciati vivi amici e anche la cognata di mio fratello e suo marito. Il mio kibbutz è stato evacuato, ma mio padre si è rifiutato di lasciare la casa. Penso sempre a lui”.

In passato, anche Raz avrebbe dovuto indossare la divisa militare, poi la sua vita ha preso una piega diversa. Lui non voleva combattere, ma girare il mondo. “A 16 anni una mia foto arrivò nelle mani di un noto fotografo di moda: feci una campagna, e da un giorno all’altro il mio viso fu tappezzato in tutto il Paese“, ha dichiarato.

Raz Degan: il successo non gli ha dato alla testa

Raz Degan ha avuto un successo strepitoso, ma non si è mai montato la testa. Non solo, non ha mai sperperato il denaro. Ha raccontato: