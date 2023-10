Verissimo, Raz Degan preoccupato per la famiglia in Israele: "Una tragedia del genere non c'è mai stata"

Verissimo, Raz Degan preoccupato per la famiglia in Israele: "Una tragedia de...

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 15 ottobre, c’è stato anche Raz Degan. Il noto attore ha parlato delle preoccupazioni che sta vivendo da vicino a causa degli orrori in Israele, colpita dai massicci attacchi di Hamas. Degan è nato e cresciuto lì e d è lì che vivono gran parte dei suoi amici e i suoi famigliari: “Ogni volta che sento i miei amici è un pugno tremendo nel cuore” sono le difficili parole raccontate dall’attore.

Verissimo, Raz Degan esprime preoccupazione per la famiglia in Israele

L’attore – senza usare mezzi termini – ha parlato di questi come giorni orribili, tanto da affermare: “Dall’Olocausto non succedeva una cosa così grave. Fa male all’anima, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo livello”. Ha anche spiegato: “Famiglie intere non ci sono più, famiglie bruciate vive in casa, mentre dormivano. Questa non è guerra, cosa stanno facendo? In Israele siamo abituati alle bombe, ai missili, ai bunker, ma non a questi livelli. Una tragedia del genere non c’è mai stata”.

“Mio padre non vuole lasciare il kibbutz”

Infine, l’uomo ha raccontato che il padre che, ad oggi ha 80 anni, non vuole lasciare il kibbutz, nonostante questo sia stato evacuato: “Non vuole muoversi da lì. La sorella della moglie di mio fratello non è tornata a casa, era andata a ballare una settimana fa. I genitori non sanno dov’è. I cadaveri sono stati bruciati e se fosse tra quelli non si riconoscerebbe. Altri ragazzi sono stati rapiti. Ogni giorno mi chiamano amici e mi raccontano atrocità”.