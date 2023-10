Domenica In, Scialpi a cuore aperto sulla madre: "Ero io suo marito, non papà"

Negli anni ’80 è stato uno degli artisti simbolo della musica italiana e adesso è una delle sorprese più belle e piacevoli della nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Scialpi è stato uno degli ospiti nello studio di Domenica In nella puntata del 15 ottobre. Il cantante si è raccontato a tutto tondo, dalla sua infanzia, passando per il rapporto con suo padre a quello con sua madre, scomparsa nel 2018. “Con mio papà non c’era alcun rapporto, ma alla fine ci siamo trovati. Tutto parte della solitudine…”, ha rivelato durante l’intervista.

Domenica In, il racconto commovente di Scialpi sul padre

Il rapporto con il padre durante la sua infanzia – ha raccontato Scialpi – non è stato facile tanto che i due non si vedevano mai: “Non ho capito che mi ha amato, perché era una persona chiusa e non mi dava soddisfazione”. Padre e figlio si sono poi riavvicinati con il tempo: “Aveva una settimana di vita, lo sapevamo tutti e due e non ce lo volevamo dire. Non si dicono queste cose, si cerca di esorcizzare la paura. Lui non aveva più forze e facevamo tipo braccio di ferro, con il pugno. Ovviamente era una gara impara ma il fatto di riuscire a misurarsi, a mettere in bilanciamento queste due mani che si spostavano un po’ verso lui e un po’ verso me ci ha aperto il cuore a tutti e due. Quello è stato il momento in cui ho ritrovato mio papà, per fortuna”.

“Mia madre non mi ha mai soffocato”

Infine il cantante ha parlato del bellissimo rapporto che lo legava alla madre: “Il marito di mia mamma non era mio papà, ero io. Lui era una persona chiusa, non voleva uscire mai e lasciava mia madre a casa. Io invece la portavo con me ai concerti, in tour, in macchina. Abbiamo avuto mille avventure, mille occasioni per stare insieme. Era molto gelosa di me, ma sapeva che non mi poteva mettere il guinzaglio. Non mi ha mai soffocato”.