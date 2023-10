Fabrizio Corona, ospite dell’ultima puntata di Domenica In, ha dato il via ad un’intervista a tratti esilarante. Ad un certo punto, l’ex re dei paparazzi ha sussurrato all’orecchio di Mara Venier una frase che è subito stata captata dai telespettatori più attenti. Ecco cosa ha detto.

Domenica In: cosa ha detto Corona all’orecchio a Mara Venier?

Dopo 13 anni di assenza, Fabrizio Corona è stato riammesso in Rai. Prima è stato ospite di Belve, poi a Domenica In. Nel salottino di Mara Venier, l’ex re dei paparazzi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, lasciandosi andare ad un’intervista che a tratti è stata esilarante. Ad un certo punto, Corona ha anche sussurrato all’orecchio della conduttrice una frase in dialetto siciliano parecchio volgare.

Corona: la frase che Fiorello ha detto a Corona

Il siparietto, che qualcuno ha giudicato fuori luogo, è andato in scena quando Corona ha voluto raccontare alla Venier una telefonata ricevuta dopo la sua ospitata a Belve. Anche se non ha fatto nomi, tutti credono che Fabrizio si stesse riferendo a Fiorello. Quest’ultimo, ovviamente a detta di Corona, si sarebbe complimentato con lui facendo una battuta in siciliano. Mara l’ha bloccato prima che aprisse la bocca, ma lui ha voluto sussurrarle all’orecchio cosa gli ha detto Fiore: “Te lo suc***o“.

Domenica In: cosa ha detto Corona su Fiorello?

Così Corona ha raccontato a Mara Venier la telefonata che avrebbe ricevuto da Fiorello:

“Lui un tempo era un personaggio come me. Oggi è invece l’uomo migliore della tv italiana, il numero uno della televisione. Gli ho chiesto come ha fatto ad aver trovato questa pace, ad aver cambiato così tanto vita, visto che era peggio di me. E lui, che ha superato i sessant’anni, me lo ha spiegato. Poi però, riflettendoci, ho pensato che se facessi la sua vita, caz*o, mi sparerei”.

Pur non avendo fatto il nome di Fiorello, ha detto che ha 63 anni, è siciliano ed è il migliore conduttore della televisione italiana. Insomma, non ci vuole di certo un genio per scoprire la sua identità.