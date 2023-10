Fabrizio Corona a Domenica In: “Belen non sta bene. Se non fossi andato in ...

Mara Venier ha dato spazio a un autentico Fabrizio Corona show durante la puntata di Domenica In andata in onda il 1° ottobre: in questa circostanza, l’imprenditore ha rilasciato svariate dichiarazione e ha raccontato anche alcuni aneddoti sul suo rapporto con Belen Rodriguez.

Durante la sua partecipazione come ospite a Domenica In, Corona ha affrontato numerosi argomenti. Ha parlato dei sette anni trascorsi in carcere, dei difficili rapporti con la madre e con l’ex compagna Nina Moric e, soprattutto, dell’amicizia che lo lega a Belen Rodriguez.

L’ex re dei paparazzi ha ribadito alla Venier di avere un bellissimo rapporto con la showgirl argentina ma ha anche svelato che non sta vivendo un buon momento.

L’ex re dei paparazzi, poi, ha raccontato un aneddoto che riguarda la prima gravidanza della showgirl argentina. “Anche Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”, ha detto. “Per me Belen può recuperare e riprendere le sue doti di artista. Oggi lei ha accettato i miei errori. E poi c’è da dire che anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito”, ha aggiunto.

“Se non fossi andato in carcere, non ci saremmo lasciati”

Proprio a proposito del rapporto con De Martino, Corona ha precisato: “Se non fossi andato in carcere, saremmo stati insieme. Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo – ha continuato, raccontando un aneddoto sulla prima gravidanza della showgirl –. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti”.

Dopo aver ascoltato i racconti di Corona, Zia Mara ha poi rivelato che Belen avrebbe dovuto essere ospite proprio della puntata di Domenica In trasmessa nel pomeriggio del 1° ottobre. “Sai che doveva venire qui proprio oggi? Le voglio bene, so anche io chi è in profondità, ma comunque verrà prossimamente”, ha dichiarato la conduttrice.

L’affondo contro Cattelan

Corona ha parlato anche di Alessandro Cattelan, senza fare esplicitamente riferimento al conduttore. Tra i due non è mai corso buon sangue ma a riaccendere le polemiche tra i due sono state le frecciatine che l’ex conduttore di Sky ha recentemente rivolto a Belen.

Dopo aver svelato la fragilità della showgirl argentina, l’imprenditore ha fatto riferimento al caso Cattelan, asserendo: “Quella cosa per cui l’ho difesa… avevo ragione”. “Sì, hai fatto bene”, è stata la risposta della conduttrice che si è schierata contro il comportamento che il collega Rai ha assunto nei confronti di Belen. “Anche la Feriti l’ha difesa”, ha aggiunto Corona.

A questo punto, Zia Mara ha in qualche modo tentato di giustificare Cattelan, spiegando: “Evidentemente chi l’ha fatto non sapeva che stava male Belen”.

Fabrizio Corona sul carcere e sul rapporto con la madre: il racconto a Domenica In

Spazio anche per l’esperienza vissuta in carcere e per il rapporto con la madre. “Sono riuscito a trovare la mia libertà in carcere dove non incontri persone buone che si legano a te. Tutto ruota intorno agli interessi, non ti puoi fidare. Il resto è retorica. Il carcere è un mondo a sé”, ha detto Corona a Domenica In.

Per quanto riguarda la madre, invece, l’ex paparazzo ha ammesso: “La persona che è stata peggio per me? Mia madre ovviamente. Io ero chiuso in cella, e stavo bene. Tu non puoi stare male fuori altrimenti diventi un punto debole per me. In quel caso ho sempre cancellato le persone fuori. Non potevo sopportare il male di mia madre. Quindi non venire in carcere se stai male, io non avevo bisogno di lei, io scendevo col sorriso”.

“Io non penso che stavi bene, oggi vuoi fare il figo e ok”, ha ribattuto la padrona di casa. “Non stavo bene, certo. Ma quando ho preso 13 anni e 2 mesi o mi ammazzavo o iniziavo un’altra vita. Avevo bisogno di mia madre da piccolo, mi hai salvato la vita”, ha risposto Corona. “No, tu hai bisogno anche oggi, di tua madre”, ha replicato la Venier, conquistando una standing ovation da parte del pubblico in studio.

A questo punto, però, Corona ha spiegato di non essere più in buoni rapporti con la mamma. “Io e mia madre siamo in rotta? In rottissima. Viviamo agli antipodi. Cerchiamo due vite differenti. Con tutti i problemi che ho avuto, oggi, quando se ne presenta uno, scappo. Non voglio problemi. Io sto con una ragazza di 23 anni, Sara Barbieri, non perché sono rincog**to, non per fare il playboy, ma perché è leggera. In questo momento, questo distacco da mia madre mi rende sereno? Sì, devo dire di sì”, ha detto. “Penso che per 15 anni ho dovuto subire e stare agli ordini di una serie di persone che mi dicevano cosa fare per 24 ore. Credo che a 50 anni, da uomo libero, penso di avere il diritto di fare quel ca**o che mi pare. Nessuno più deve dirmi cosa deve fare”, ha concluso Corona.

L’aneddoto sul numero uno della tv di Fabrizio Corona a Domenica In

Durante lo show messo in piedi a Domenica In, Corona ha anche raccontato un aneddoto molto curioso su un personaggio estremamente famoso del quale ha scelto, però, di non fare il nome.

“Lui è il numero uno, era tipo me, peggio di me”, ha esordito l’ex re dei paparazzi. “A 35/40 anni ha smesso con tutto, oggi è il numero 1 della tv. Ero da Bulgari e mi arriva un messaggio da lui: ‘Ti ho visto ieri sera a Belve’. Lo chiamo e gli chiedo: ‘Come stai?’. Gli dico: ‘Come hai fatto tu che hai superato i 60 ad aver cambiato vita e a trovare la tranquillità? Come hai fatto?’. Lui era peggio di me”. “Ha una moglie e figli ma niente nomi”, ha ammonito la Venier.

Corona, allora, ha aggiunto: “Comunque, io lo invidio in parte, ma poi tra me e me penso. Ma se io a 60 faccio quella vita mi sparo”.

A seguito delle dichiarazioni dell’imprenditore, in molti si sono chiesti a chi si riferisse l’ospite della Venier. Tanti, sui social, hanno ipotizzato che il riferimento fosse a Fiorello che, come lui stesso ha ammesso, ha avuto un passato alquanto sregolato.