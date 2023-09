Fabrizio Corona è tornato in libertà. Come informa il portale Gossip e TV, la fine della pena è arrivata lo scorso 23 settembre dopo oltre dieci anni passati tra carcere e misure alternative come sorveglianza speciale e affidamento ai servizi sociali. Non appena ha avuto l’occasione di viaggiare senza restrizioni ha deciso di andare a Parigi assieme alla fidanzata Sara Barbieri (23 anni, dunque 26 meno di lui). Intervistato da Repubblica, Fabrizio ha parlato di lui a 360 gradi, spiegando quale sarà il suo futuro.

Fabrizio Corona: perché ha scelto Parigi?

Riguardo alla scelta di Parigi, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Sicuramente andrò a Parigi alle sfilate di moda, non ci vado da 14 anni, ci ho passato anni e anni. Quella è la mia città, quella dove ho fatto il modello a 18 anni, portavo le mie svariate fidanzate per le fughe d’amore”.

Fabrizio Corona racconta il suo carcere

Fabrizio Corona ha inoltre raccontato della sua vita come carcerato: “In carcere hai la possibilità di comportarti come vuoi, devi seguire delle regole, hai degli obblighi e soprattutto molte cose a cui stare attento. Ma hai anche i tuoi spazi, io restavo in cella anche quando ero libero di girare tra i reparti, ho scritto, ho gestito aziende e società che hanno avuto una crescita esponenziale”.

Fabrizio Corona e i progetti per il futuro

Fabrizio Corona sembra avere diversi progetti imprenditoriali, ma oltre a ciò, l’ex re dei paparazzi ha specificato: “Voglio soltanto il riconoscimento delle mie doti di comunicatore e vorrei fare qualcosa di importante e serio, progetti televisivi sia italiani che esteri. Voglio provare ad avere anche successo internazionale. Finora ho avuto soltanto popolarità. Ora voglio avere successo e riconoscimento”.