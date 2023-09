Giulia Stabile parla del suo esordio a Tu Si Que Vales

Lo scorso 23 settembre è andata in onda la nuova edizione di Tu Si Que Vales con la conduzione di Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La vincitrice della ventesima edizione di Amici debutta così nel ruolo di conduttrice. Prima dellinizio del talent show, i tre conduttori si sono concessi a Silvia Toffanin per un’intervista nel salotto di Verissimo. Cosa avrà detto Giulia?

Giulia Stabile: l’intervista a Verissimo

I tre conduttori di Tu Si Que Vales sono apparsi molto emozionati per la loro promozione. Nel corso dell’intervista a Verissimo, Giulia Stabile ha affermato: “Quando mi è stato proposto il ruolo di conduttrice sono rimasta un po’ sorpresa perché per me è tutto nuovo, dato che, vengo dalla danza. All’inizio ero un po’ emozionata ma, poi, mi sono tranquillizzata perché mi sento in famiglia e con Alessio e Martin mi sento al sicuro”.

Giulia Stabile: “Ne vedrete delle belle”

Silvia Toffanin si è chiesta cosa i telespettatori si dovessero aspettare dalla prima puntata andata in onda sabato 23 settembre su Canale 5, Giulia si è limitata a rispondere: “Ne vedrete delle belle”.

Giulia Stabile non ha detto nulla su Sangiovanni

Nell’intervista a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto ai tre conduttori come affrontino la questione dell’amore nelle loro vite. Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono entrambi sposati da diversi anni. D’altra parte, Giulia Stabile, dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, non ha rilasciato dichiarazioni riguardo al suo attuale stato sentimentale o alle sue opinioni sull’amore.