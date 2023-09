Sono trascorsi 23 anni da quando Dennis Fantina ha vinto Amici di Maria De Filippi. Il cantante non ha ancora accantonato il suo sogno, ma dopo essere rimasto senza lavoro ha dovuto rimboccarsi le maniche.

Amici: l’ex vincitore Dennis Fantina senza lavoro

Dennis Fantina è stato il primo allievo in assoluto a vincere Amici di Maria De Filippi. Sono trascorsi tanti anni da quando ha alzato la coppa al cielo e la sua vita è completamente cambiata. Ad un certo punto, si è ritrovato senza lavoro ed è stato costretto a stravolgere la sua esistenza.

Il racconto di Dennis Fantina

In un’ospitata nel programma Oggi è un altro giorno di qualche mese fa, Dennis Fantina ha raccontato:

“Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”.

L’ex vincitore di Amici è stato costretto a cambiare vita per portare il pane a casa. Una scelta di cui non si pente, ma questo non significa che abbia accantonato il sogno di sfondare nel mondo della musica.

Cosa fa oggi Dennis Fantina?

Oggi Dennis Fantina lavora come barista, grazie ad un amico che gli ha offerto la possibilità di lavorare nel suo locale. Ha dichiarato: