Amici, lo sfogo di un ex vincitore: "Oggi faccio il barista"

Dennis Fantina, storico ex vincitore di Amici (che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi) è stato ospite a Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato la sua carriera “dalle stelle alle stalle”.

Dennis Fantina: la confessione

Dennis Fantina è stato in assoluto il primo vincitore del programma di Maria De Filippi Amici (che all’epoca si chiamava Saranno Famosi) nel 2002. In seguito alla sua vittoria all’interno del programma ha continuato a lavorare per alcuni anni con la sua passione per la musica (e con il supporto di Radio Italia) ma poi nel 2009 la sua situazione è cambiata ed è stato costretto a trovare un altro lavoro.

Non senza amarezza, Fantina ha confessato che oggi lavorerebbe come barista grazie a un amico che gli ha offerto questa opportunità e ha abbandonato del tutto la sua carriera nel mondo musicale. L’ex vincitore del programma tv ha affermato che per lui l’importante sarebbe quello di avere un lavoro umile e dignitoso, ma in tanti sono rimasti stupiti nello scoprire che fine abbia fatto oggi. Di recente Denis Fantina è stato concorrente a Tale e Quale e Show e lui stesso ha confessato di aver lavorato in passato anche come corriere espresso.