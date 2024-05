Nuovo amore per Jannik Sinner, confermata la relazione con Anna Kalinskaya

Il tennista altoatesino ha detto addio dopo quattro anni alla fidanzata storica, l’influencer Maria Braccini, per vivere una nuova relazione: Jannik Sinner ha confermato di avere un rapporto sentimentale con la tennista russa, Anna Kalinskaya, senza fornire altri dettagli.

Le parole di Jannik Sinner

Dopo la sua prima vittoria al torneo parigino Roland Garros, è stato lo stesso Sinner a confermare la notizia:

«Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico».

Chi è Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya, tennista russa 25enne, occupa la posizione numero 25 del ranking Wta.

Classe 1998, nata e cresciuta a Mosca, ha iniziato a giocare a tennis all’età di cinque anni. I suoi genitori sono ex giocatori di badminton e la madre è ucraina. Fino ad oggi ha vinto 7 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera e un titolo WTA nel doppio.

La notizia della relazione tra i due

Le notizie di gossip, già nelle scorse settimane, avevano ipotizzato la relazione tra Sinner e Kalinskaya dopo che i due si erano allenati a Torino ed erano stati ’paparazzati’ a cena in un lussuoso ristorante parigino con vista sulla Tour Eiffel.

Oggi Kalinskaya è stata immortalata sulle tribune del Roland Garros durante la vittoria di Sinner contro Eubanks e così ecco la domanda diretta in conferenza stampa al tennista.