Pene molto più severe in caso di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso bruno marsicano. Previsti fino a due anni di detenzione e una multa fino a 10.000 euro.

Orsi marsicani, inasprimento delle pene per chi li uccide: fino a due anni di carcere

Il nuovo emendamento prevede l’arresto da sei a due mesi e l’ammenda da 4.000 a 10.000 euro in caso di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso bruno marsicano. Si tratta di un provvedimento presentato dal presidente della Commissioni Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, coordinatore regionale Fi dell’Abruzzo, che è stato approvato. “In Commissione alla camera è stato approvato un emendamento, a mia prima e unica firma, che prevede l’inasprimento delle pene per chi cattura o uccide gli orsi marsicani” ha spiegato Pagano.

Orsi marsicani: specie a rischio estinzione

Stiamo parlando di una specie endemica che si trova solo nell’Italia centro-meridionale e rappresenta una delle più a rischio di estinzione in tutta l’Europa, come ha spiegato Nazario Pagano. L’emendamento è stato presentato “anche alla luce della recente morte dell’orsa Amarena, uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. Ricordo che gli orsi marsicani, più piccoli di stazza rispetto agli orsi euroasiatici presenti al Nord, non hanno mai attaccato l’uomo e non hanno un atteggiamento aggressivo” ha aggiunto.