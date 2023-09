Preoccupazione da parte del Parco Nazionale dell'Abruzzo per la sorte dei due esemplari di plantigrado che ancora non sono stati catturati

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha condiviso nelle scorse ore un video in esclusiva che mostra i due cuccioli dell’orsa Amarena intenti a vagare senza la loro mamma, uccisa nella notte dello scorso 31 agosto da un cacciatore di San Benedetto dei Marsi.

Le prime immagini dei due cuccioli dell’orsa Amarena

Nella clip diffusa online si possono vedere i due plantigradi camminare senza meta per una località non meglio precisata del Parco, forse alla ricerca di cibo. Il video dimostra che, almeno per ll momento, i due esemplari di orso marsicano stanno bene e stanno riuscendo a sopravvivere pur non avendo al loro fianco la figura materna, fondamentale secondo gli esperti almeno fino a che non avranno compiuto un anno e mezzo di vita.

La preoccupazione del Parco Nazionale dell’Abruzzo: “Chiediamo di mettere da parte la curiosità spasmodica”

L’ente, che ha sottolineato come la preoccupazione per l’incolumità dei due orsi sia comune (“Siamo tutti molto preoccupati per la loro sorte, noi un po’ di più…”), ha invitato la popolazione a mantenere comportamenti consoni nel caso in cui ci fossero avvistamenti degli animali. Fondamentale in questa fase è “mettere da parte la curiosità spasmodica” e “non tentare in alcun modo di avvicinarsi agli animali”.