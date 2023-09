In una lettera ai famigliari di Andrea Papi, il presidente del parco dell'Adamello Brenta, Walter Ferrazza, ha spiegato che abbattere gli orsi non sia un tabù.

Il presidente del parco dell’Adamello Brenta, Walter Ferrazza, ha spiegato che abbattere gli orsi, almeno quelli considerati più pericolosi, non è un tabù. Ferrazza lo ha dichiarato all’interno di una nota pubblicata nelle ultime ore sul sito ufficiale dell’ente. Il presidente del parco dell’Adamella Brenta si è rivolto in questa occasione anche ai famigliari di Andrea Papi, il giovane runner che ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un orso lo scorso marzo in Val di Sole. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo stava facendo un’escursione nei boschi del Trentino durante cui sarebbe stato attaccato dall’orsa conosciuta come JJ4. La Provincia Autonoma di Trento aveva preso in considerazione la proposta di abbattere il plantigrado, viste anche le segnalazioni passate da parte di altri escursionisti.

Per Ferrazza abbattere gli orsi non è tabu: il caso JJ4

Se inizialmente l’abbattimento di JJ4 non era da escludersi, alla fine il Consiglio di Stato si è opposto. Come fa notare il Giornale, nonostante la gioia degli animalisti nell’accogliere questa decisione, la discussione è tutt’altro che sopita, soprattutto alla luce dei frequenti avvistamenti di orsi in prossimità dei centri abitati, che hanno fatto notizia nella cronaca locale.

Le riflessioni di Ferrazza

In una lettera che ha recentemente destato attenzione, Ferrazza ha espresso una serie di riflessioni sul tema, dimostrando comprensione e solidarietà nei confronti della famiglia Papi, il cui giovane figlio, Andrea, ha avuto un tragico incontro rravvicinato con un orso. Nel suo messaggio, Ferrazza ha anche invitato le istituzioni a riconsiderare il progetto di reintroduzione degli orsi, “chiedendo scusa” scusa ai famigliari di Andrea Papi, sollecitando una revisione delle misure di gestione del programma.