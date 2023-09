Una bambina di 2 anni è in ospedale da luglio, in gravi condizioni, dopo aver mangiato un formaggio di malga prodotto a Coredo, frazione del comune di Predaia. Secondo le analisi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, nell’alimento erano presenti ceppi di escherichia coli, definiti “produttori di Shiga-tossina” o Stec. Come informa Leggo, sembra che la piccola si sia ammalata dopo aver ingerito o toccato il formaggio in questione.

Bambina mangia formaggio di malga e si ammala: la vicenda

Da Trento Today si viene a sapere come la vicenda ha avuto inizio verso la fine di giugno, quando la bimba e la sua famiglia avevano deciso di di fare una gita in una malga a Coredo. Durante la loro visita, la piccola ha assaggiato un pezzetto di formaggio prodotto presso lo stabilimento locale. Tuttavia, a metà luglio, la situazione ha preso una svolta drammatica quando la bambina ha iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, costringendo la famiglia a ricorrere a un ricovero d’urgenza presso un ospedale a Padova.

Di cosa si è ammalata la piccola

Dopo una serie di esami e analisi, i medici hanno diagnosticato alla bambina la sindrome emolitico-uremica (SEU), una grave condizione causata dal batterio Escherichia coli. La situazione era così critica che la bambina dovette essere intubata e trascorse diverse settimane in terapia intensiva, in una lotta per la sua vita.