Belen, parla un amico: dopo una cortesia gli ha girato le spalle

Un amico di Belen Rodriguez ha raccontato che la showgirl argentina gli ha voltato le spalle dopo una cortesia. Il mondo dello spettacolo è più sporco di quello che sembra e ciò che accade dietro le quinte è più interessante di quello che viene mandato sullo schermo.

Periodo complicato per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, oltre all’ennesima rottura da Stefano De Martino, ha dovuto fare i conti anche con l’incertezza del suo futuro professionale. Attualmente è fuori da Mediaset e all’orizzonte non ci sono grandi avventure in tv. Nelle ultime ore, un ex amico di Belen ha voluto parlare di lei, rivelando che le ha voltato le spalle dopo una cortesia.

La confessione di Gabriele Parpiglia

L’ex amico in questione è il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia. L’uomo, parlando del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ha dichiarato:

“Un posto in paradiso mi spetta perché in televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di chi ti ha voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se te li dico tutti. Poi però io gli faccio il c**o in tribunale, non è che mi fermo eh. Sono una persona molto attenta alle spese, ma su tre cose non risparmio mai: avvocato, medicine, viaggi. Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”.

Che cortesia ha fatto Parpiglia a Belen?

Parpiglia non è entrato nei dettagli, quindi non sappiamo che tipo di cortesia abbia fatto a Belen. Di una cosa, però, siamo certi: la Rodriguez non replicherà all’ex amico.