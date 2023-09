Stefano De Martino ha tradito Belen? La risposta lapidaria a Belve

Stefano De Martino è stato intervistato a Belve, dove per la prima volta ha rotto il silenzio sul suo terzo e controverso addio a Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: la rottura da Belen Rodriguez

Come già anticipato nelle scorse settimane, Stefano De Martino è ospite alla prima puntata della nuova edizione di Belve dove, ovviamente, non ha mancato di parlare tra le altre cose anche della sua storia con Belen Rodriguez, giunta al termine per la terza volta durante l’estate. Stefano De Martino non ha parlato apertamente dei motivi che hanno condotto lui e la showgirl a dirsi addio, ma ha precisato che la loro unione non sarebbe finita a causa di un tradimento come ha lasciato presagire qualcuno. “Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti (…) Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane“, ha dichiarato il ballerino.

Oggi sembra che al suo fianco sia presente la 26enne Martina Trivelli, mentre Belen è uscita allo scoperto con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Secondo indiscrezioni la showgirl sarebbe in trattativa con Domenica In dove, a sua volta, potrebbe parlare per la prima volta del suo addio a Stefano.