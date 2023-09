Stefano De Martino in moto con Martina, è polemica: "Sembrano padre e figlia"

Stefano De Martino è stato avvistato per le vie di Milano in compagnia della sua nuova fiamma, Martina Trivelli, e la questione ha sollevato una bufera via social.

Stefano De Martino e Martina: le critiche sui social

Dopo al separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino avrebbe ritrovato la serenità al fianco della 26enne Martina Trivelli, e nelle ultime ore i due sono stati avvistati in moto per le vie di Milano. Le foto dell’avvistamento non hanno mancato di generare polemiche in rete e c’è ha paragonato la storia tra i due a quella avuta da Stefano e Belen e chi invece ha paragonato i due a “padre e figlia” a causa della loro differenza d’età.

Stefano De Martino al momento ha preferito non replicare e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla sua nuova storia d’amore.

Nel frattempo, dopo la loro terza separazione, Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, l’amico di vecchia data con cui avrebbe ritrovato la felicità. In tanti sui social si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e, tra i leoni da tastiera, c’è anche chi ha ipotizzato che quella tra i due sia soltanto una montatura. Emergerà mai la verità in merito alla vicenda?