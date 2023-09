Belen, il ritorno social preoccupa i fan: "Sei magrissima"

Ad alcuni giorni di distanza dal suo compleanno e dalla sua mancata partecipazione a Stasera c’è Cattelan, Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social.

Belen torna sui social

Nelle ultime ore Belen Rodriguez è tornata sui social e ha postato alcune foto che la ritraggono con un abito a pois e anche alcune foto della sua attuale fiamma, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Ad attirare l’attenzione dei fan è stata però l‘eccessiva magrezza da parte della showgirl argentina e in tanti, tra i commenti alle foto, le hanno espresso la loro preoccupazione. “Sei troppo magra, stai bene?”, le ha chiesto qualcuno, mentre altri l’hanno attaccata affermando che il suo fisico fin troppo asciutto rappresenterebbe un cattivo esempio per le sue giovanissime fan. Belen al momento non ha replicato alla questione e in tanti si chiedono se lo farà.

La showgirl al momento non ha rotto il silenzio neanche per quanto riguarda Alessandro Cattelan che, durante la diretta del suo programma tv, ha svelato di aver ricevuto il forfait di Belen all’ultimo minuto e per la seconda volta. In seguito alla vicenda Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli si sono schierati dalla parte della showgirl argentina a mezzo social, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.