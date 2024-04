Australia: aggressione in una chiesa a Sydney, feriti alcuni fedeli

La polizia ha affermato che nell'aggressione a Sydney diverse persone hanno riportato "ferite" e che "nessuno è in pericolo di vita"

Non sono ancora note le cause dell’aggressione che ha avuto luogo a Sydney, in Australia, all’interno della chiesa cristiana di rito assiro Cristo buon pastore, nel quartiere di Wakeley.

I feriti nell’aggressione a Sydney

I media australiani informano che diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney.

I feriti non sarebbero in gravi condizioni e la polizia ha annunciato anche l’arresto di un uomo.

Il video dell’aggressione sui social

Un video, diffuso sui social e ripreso dai media australiani, mostra il vescovo mentre pronuncia il suo sermone nella chiesa Christ The Good Shepherd di Wakeley, quando un uomo gli si avvicina con calma prima di aggredirlo e accoltellarlo al viso e al collo.

La funzione veniva trasmessa in diretta streaming, per cui i fedeli collegati hanno assistito all’aggressione in diretta, prima che la connessione venisse interrotta.

Seconda aggressione a Sydney a distanza di pochi giorni

È il secondo attentato che Sydney registra in pochi giorni. Il primo sabato scorso, quando un uomo armato di coltello aveva aggredito dei passanti in un centro commerciale, uccidendone sei e ferendone altri sette, prima di essere a sua volta colpito a morte dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.