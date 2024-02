In diretta da Viva Rai2, Fiorello ha commentato la gag con John Travolta al Festival di Sanremo 2024. Dopo i commenti negativi dei telespettatori, lo showman siciliano ha ammesso di aver portato in scena uno spettacolo “terrificante”.

Sanremo 2024: Fiorello boccia la gag con John Travolta

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, c’è stato come super ospite John Travolta. L’attore è stato coinvolto da Fiorello e Amadeus in una gag imbarazzante, che ha lasciato senza parole i telespettatori. Non solo, lo sketch è stato bocciato anche dai giornalisti. All’indomani, in diretta su Viva Rai2, lo showman siciliano ha ammesso lo scivolone.

Le parole di Fiorello sulla gag con John Travolta

Fiorello, parlando della gag con Amadeus e John Travolta, che li ha visti danzare sulle note de Il Ballo del Qua Qua, ha dichiarato:

“Devo dirlo, prima ho fatto una delle cose più terrificanti della storia della televisione italiana. Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese. Come cosa è successo? Abbiamo fatto una cosa… ma ti sei reso conto? Quella con John Travolta, gli abbiamo fatto ballare il Ballo del Qua Qua. Era carina e divertente?! Ma cosa stai dicendo? Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Mentre la stavamo facendo mi dicevo ‘ecco, qui è la fine delle nostre carriere’. Quella di John Travolta anche, ma è peggio per noi, perché la gente pensa ‘siete stati voi due a fare quella roba ed è colpa vostra’”.

Fiorello: la gag non è riuscita

Fiorello ha candidamente ammesso che la gag con John Travolta non è riuscita. Si può tranquillamente bollare Il Ballo del Qua Qua come il momento più terrificante di Sanremo 2024. Ha concluso:

“Noi volevamo fare una cosa ironica e simpatica. Però io già da quando ero andato nel camerino avevo capito l’antifona, avevo capito e avevo detto ‘oddio, ragazzi qui…’ Gli ho chiesto se voleva farlo, lui mi ha detto che non sapeva cosa fosse quella canzone e gli ho spiegato ‘è una cosa ironica, una cavolata. Tu fai sempre cose belle e noi qui ti facciamo fare una cosa più ironica’. E lui mi ha detto di sì. Poi si è levato anche il cappello, alla fine giustamente l’ha tolto. Insomma, questo è successo mentre tu giocavi con i tuoi codici. Noi pensavamo di far ridere e invece la gente ci ha attaccato nemmeno avessimo fatto fuori qualcuno. Era una scenetta venuta male, invece anche i giornali si sono scatenati. Direi di chiudere l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità”.