Sanremo 2024: presentate le modalità di televoto per sostenere i cantanti in...

Questa sera prende il via il 74esimo Festival di Sanremo, trenta gli artisti in gara e le modalità di televoto per sostenerli.

L’importanza dei telespettatori del Festival di Sanremo con il televoto

Per la prima serata di oggi, 6 febbraio, il televoto del pubblico non è previsto. A votare saranno solo la Giuria della sala stampa, tv e web può dire la sua.

Nella seconda e terza serata entra in gioco anche il voto da casa con un peso del 50% sulle classifiche parziali, oltre a quello della Giuria delle radio, che da questa edizione sostituisce la Giuria demoscopica.

La quarta serata, venerdì 9, il televoto da casa peserà invece il 34%, la Giuria della stampa il 33%, la Giuria delle radio il 33%.

Nell’ultima puntata a votare sarà il pubblico da casa e sarà annunciata la classifica generale. Poi, sulla base della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale.

I primi cinque nomi si esibiranno ancora una volta, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie: il pubblico e il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%). Chi ottiene più voti vince il Festival.

Il televoto al Festival di Sanremo: Sms e numero fisso

Dal 7 al 10 febbraio si può votare tramite sms, al costo di 0,50 euro (Iva inclusa). Bisogna mandare un messaggio al numero 475.475.1 indicando il codice a due cifre che corrisponde all’artista in gara che si vuole sostenere.

Disponibile anche un numero fisso 894.001 e seguire i passaggi indicati da un messaggio preregistrato, che chiederà poi di digitare il codice a due cifre del cantante preferito, al costo di 0,51 euro.

Limiti presenti nel televoto del Festival

Il numero massimo di voti validi è di cinque per ogni canale, quindi cinque sms da utenza mobile e cinque chiamate da utenza fissa.