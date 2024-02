Il Tre, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024?

Il Tre, è un cantante in gara tra i big del Festival di Sanremo 2024, ma conosciamolo meglio.

Il Tre, cantante in gara, anno 1996

Guido Luigi Senia, nome d’arte Il Tre, partecipa al Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus.

Nasce a Roma nel 1997 e il suo nome d’arte nasce per una ragione molto semplice, si tratta del suo numero preferito, ma anche il giorno della sua nascita, 3 settembre 1997.

In merito alla partecipazione al Festival Il Tre ha parlato così della sua canzone:

«La mia canzone parla di un periodo oscuro che ho attraversato ultimamente. Ho deciso di scrivere una canzone e non avrei mai pensato sarebbe arrivata a Sanremo. Non abbandona le radici da cui provengo: c’è il rap ma mi piace anche cantare».

Il successi di Il Tre, cantante a Sanremo

Oltre alla passione per il canto, poi diventata il suo lavoro, Il Tre ha da sempre avuto la passione per il calcio e infatti è stato calciatore in Seconda Categoria segnando 15 goal nella stagione 2018/2019.

Ma il cantante ha vissuto un 2023 molto importante, con l’uscita del suo ultimo album Invisibili, piazzatosi al primo posto degli album più venduti nella settimana d’esordio.

La vita privata del cantante Il Tre

«Per sette anni sono stato con una ragazza, la persona che ho amato di più. Purtroppo non ho saputo dimostrarglielo. Sono single, però mi sento ancora legato a lei. La situazione è complessa».

Il brano “Fragili” presentato a Sanremo riporta anche un po’ della sua vita privata: