Il Festival di Sanremo 2024 sta scaldando i motori: andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. Come ogni anno, le curiosità sono tante e tra queste c’è quella sui cachet. Vediamo quanto guadagnano conduttori e cantanti.

Sanremo 2024: i cachet di conduttori e cantanti

Saremo 2024 è alle porte e, come accade in ogni edizione, i riflettori sono puntati anche sui cachet di conduttori e cantanti. Ovviamente, non abbiamo notizie ufficiali da parte della televisione di Stato, ma soltanto cifre approssimative. Secondo La Stampa, Amadeus guadagnerebbe 700 mila euro, Marco Mengoni 200 mila euro, mentre tutti gli altri co-conduttori 180 mila euro.

Le indiscrezioni sui cachet di Sanremo 2024

Su La Stampa si parla così dei cachet di Sanremo 2024:

“Per la convenzione con il comune di Sanremo la Rai spende poco più di 5 milioni, gli ingaggi poi non sono cifre da capogiro. Ovviamente Amadeus è in testa con circa 700 mila euro di ingaggio, 180-200 mila sono le spese per le co-conduzioni, con Mengoni il più pagato davanti a Cuccarini, Giorgia e Mannino. Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera, circa 700 persone. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis. Sicuramente quest’anno il cast messo su dal direttore artistico Amadeus è superiore rispetto alle precedenti edizioni da lui condotte”.

Sanremo 2024: i cachet in linea con le edizioni passate

Stando a quanto sostiene il portale Wired, i cachet di Sanremo 2024 sono leggermente più bassi di quelli svelati da La Stampa. Amadeus guadagnerebbe 70 mila euro a puntata, per un totale di 350 mila euro, mentre i co-conduttori percepirebbero 25 mila euro. Per quanto riguarda i compensi dei cantanti, BlogTivvu scrive: