Nella seconda serata del Festival di Sanremo abbiamo assistito all’ospitata di John Travolta, che ha fatto molto discutere.

John Travolta ospite a Sanremo 2024, cos’è successo?

L’attore si è esibito, insieme al conduttore del Festival Amadeus, in alcuni dei suoi cavalli di battaglia, come il celebre twist di Pulp Fiction e poi si è unito a Fiorello in una versione 2.0 del Ballo del Qua Qua. Ma, la polemica si è incendiata anche per le scarpe indossate dall’attore senza aver coperto il marchio.

John Travolta: pubblicità occulta e la liberatoria non firmata

L’attore dopo il ballo ha deciso di non firmare la liberatoria quindi, il video nel quale è stato protagonista non verrà mai più trasmesso né sarà possibile guardarlo sui canali Rai. Ma, in merito alle scarpe indossate in prima serata è arrivata una nuova decisione dai vertici Rai:

Il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, a conclusione della conferenza stampa ha fatto sapere che l’azienda di Viale Mazzini è pronta a fare causa all’attore a causa delle scarpe indossate, delle sneaker di marca U-Power:

«Il contratto che abbiamo stipulato con Travolta, con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l’impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto. La Rai ha avviato ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda delle scarpe indossate da John Travolta sul palco dell’Ariston e procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità».

Il Codacons sul caso delle scarpe indossate da John Travolta a Sanremo

Anche il Codacons si è espresso in merito alla vicenda: